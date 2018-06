Kiew (AFP) Unter dem Eindruck der Massenproteste in der Ukraine hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon Staatschef Viktor Janukowitsch zum Dialog mit der Opposition aufgerufen. Ban äußerte sich in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten besorgt über die Lage in der Ukraine und betonte, es dürfe in der Auseinandersetzung keine Gewalt angewendet werden, hieß es in einer am Sonntag in New York veröffentlichten Erklärung der UNO. Ban rief "zum friedlichen Dialog zwischen allen betroffenen Parteien" auf.

