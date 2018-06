Caracas (AFP) In Venezuela haben am Sonntag Kommunalwahlen stattgefunden, die als Stimmungstest für Präsident Nicolás Maduro gelten. Rund 19 Millionen Menschen waren aufgerufen, über 337 Bürgermeister und 2455 Stadträte zu entscheiden. Die Opposition, die derzeit in rund 50 Kommunen regiert, hofft auf eine Verdopplung ihrer Bürgermeisterposten. In der wichtigen Hauptstadtregion Caracas dürfte sie das Bürgermeisteramt verteidigen. Der Urnengang wurde von 120.000 Soldaten geschützt.

