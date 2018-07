Die Konjunktur der deutschen Wirtschaft bessert sich und beeinflusst die Arbeitszeit der Deutschen. "Nach den Rückgängen in der konjunkturellen Schwächephase vor einem Jahr legt das Arbeitsvolumen nun wieder deutlich zu", sagte Enzo Weber vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Insgesamt hätten die Erwerbstätigen im dritten Quartal knapp 15 Milliarden Stunden gearbeitet. Das entspricht 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch wenn es dieses Jahr einen Feiertag weniger gab, stieg das Arbeitsvolumen saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent. Dadurch kamen zwischen Juli und Ende September im Schnitt auf jeden Beschäftigten 11,8 bezahlte Überstunden.



In knapp der Hälfte aller EU-Länder kommen auf die Beschäftigten in diesem Jahr laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Reallohnverluste zu. Deutschland ist allerdings nicht dabei, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Stiftung in seinem Europäischen Tarifbericht mitteilte.

In zwölf der EU-Staaten dürften die Löhne nach Inflationsabzug zurückgehen. Besonders drastisch sei die Entwicklung in einigen Ländern Südeuropas. So werde für Griechenland ein Rückgang des Reallohnniveaus um etwas mehr als sechs Prozent vorausgesagt. Auch in den Niederlanden, Großbritannien und Irland müssen die Beschäftigen mit Reallohnverlusten rechnen.

Deutschland gehöre hingegen zu den wenigen EU-Ländern, deren Beschäftigte im Durchschnitt seit 2010 inflationsbereinigt spürbare Lohnzuwächse aufzeigen, heißt es im Bericht des WSI.

Allerdings habe mit einer Reallohnsteigerung von knapp drei Prozent bislang nur die Hälfte der Einbußen ausgeglichen werden können, die zwischen 2001 und 2009 aufgelaufen seien. In dem Zeitraum war Deutschland der einzige EU-Staat, dessen Reallohnniveau sank – um etwas über sechs Prozent.