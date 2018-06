Bamberg (SID) - Der deutsche Meister Brose Baskets Bamberg muss voraussichtlich acht Wochen ohne Forward Sharrod Ford auskommen. Das teilte Trainer Chris Fleming nach dem 73:69 (40:42) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Pokalsieger Alba Berlin am Sonntag mit. Flemings amerikanischer Landsmann Ford hatte sich bereits am vorletzten Wochenende im Spiel bei Vizemeister EWE Baskets Oldenburg (73:59) am Knie verletzt und musste sich einer Operation unterziehen.