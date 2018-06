Wiesbaden (AFP) Die Arbeitskosten in Deutschland sind in den vergangenen Monaten so wenig gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Die Arbeitgeber zahlten im dritten Quartal 1,6 Prozent mehr Bruttolöhne und Lohnnebenkosten pro Arbeitsstunde als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Dieser Anstieg sei der niedrigste seit dem vierten Quartal 2010. Damals waren die Arbeitskosten lediglich um 1,3 Prozent geklettert. Seitdem lag der Anstieg immer bei oder über 2,0 Prozent - im ersten Quartal dieses Jahres sogar bei 4,1 Prozent.

