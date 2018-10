Berlin (AFP) CDU-Vize Thomas Strobl hat Verständnis für die Kritik junger Christdemokraten am Koalitionsvertrag mit der SPD. Es sei "gut und richtig", dass sich die jüngeren CDU-Politiker zu Wort meldeten, sagte Strobl am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". Das gehöre zu einer offenen Debatte in der Partei. Er verteidigte zugleich das von der großen Koalition geplante Rentenpaket, das rund 50 CDU-Politiker kritisieren, weil es zu Lasten der jüngeren Generation gehe. Die Mütterrente etwa bedeute "Gerechtigkeit für knapp neun Millionen Frauen in diesem Land", sagte Strobl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.