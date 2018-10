Bonn (AFP) Die Deutsche Post testet die Zustellung von Päckchen per Drohne. Am Montag flog ein Quadrokopter - ein kleiner Flugroboter mit vier Rotorblättern - ein Paket mit Medikamenten von einer Apotheke in Bonn über den Rhein zur Unternehmenszentrale. Die Drohne hat eine Reichweite von maximal tausend Metern.

