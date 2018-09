Wiesbaden (AFP) Deutschlands Ausfuhren haben im Oktober leicht zugenommen. Die Unternehmen exportierten Waren im Wert von 99,1 Milliarden Euro und damit 0,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Dabei stiegen die Ausfuhren in die Länder der Europäischen Union um 2,1 Prozent auf 57,3 Milliarden Euro. Die Exporte in die Länder außerhalb der EU hingegen gingen um 1,3 Prozent zurück auf 41,7 Milliarden Euro.

