München (AFP) Die Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel erhalten wie ihre baden-württembergischen Kollegen 5,1 Prozent mehr Geld. Nach sieben Monaten Tarifstreit einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Montag in München auf eine zweistufige Lohnerhöhung, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bekanntgab. Demnach sollen Löhne und Gehälter ab dem 1. August diesen Jahres rückwirkend um drei Prozent und im Mai kommenden Jahres um weitere 2,1 Prozent steigen. Zudem werde der von den Arbeitgebern gekündigte Manteltarifvertrag wieder in Kraft gesetzt, teilte Verdi mit. Die Laufzeit betrage zwei Jahre.

