Paris (AFP) Vom Stellenabbau beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS ist Deutschland besonders betroffen. An den deutschen Standorten würden rund 2.600 Jobs wegfallen, erfuhr AFP am Montagabend aus Industriekreisen in Paris. EADS-Chef Tom Enders hatte die Betriebsräte zuvor über die Umstrukturierung des Konzerns informiert, insgesamt werden demnach europaweit 5800 Arbeitsplätze in der Rüstungssparte wegfallen. Teil des Plans ist es auch, den Standort Unterschleißheim in Bayern zu verkaufen.

