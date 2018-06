Paris (AFP) Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS baut 5800 Stellen in seiner Rüstungssparte ab. Das gab das Unternahmen am Montag nach einer Information der Gewerkschaften bekannt. Demnach werden die Stellen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien wegfallen.

