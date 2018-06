Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert noch nicht darüber entschieden, welcher Regierungsvertreter zu den Olympischen Winterspielen im Februar ins russische Sotschi reisen wird. Es sei in erster Linie der Sportminister denkbar, sagte Seibert am Montag in Berlin. Zunächst müsse die anstehende Regierungsbildung abgewartet werden. Zu der am Sonntag bekannt gewordenen Absage von Bundespräsident Joachim Gauck sagte der Regierungssprecher: "Diese Entscheidung steht für sich."

