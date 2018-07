Die Ankündigung von Bundespräsident Joachim Gauck, nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi zu fahren , werten russische Medien als Boykott. Die russische Onlineausgabe des Finanzmagazins Forbes titelte: "Gauck kündigt Boykott der Olympischen Spiele in Sotschi an". Gauck protestiere mit seiner Entscheidung gegen die "Verletzung der Menschenrechte in Russland ", schrieb die Sportinformationsseite Segodnja .

Menschenrechtler lobten die Entscheidung. "Weil wir uns nicht für einen Olympia-Boykott der Sportler aussprechen, die sich über Jahre auf ihre Wettkämpfe vorbereiten, sehen wir die Absage des Bundespräsidenten für seinen Sotschi-Besuch als besonders starkes Zeichen", sagte der Sprecher von Human Rights Watch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung .

Die Sprecherin von Gauck hatte am Sonntag dem Spiegel bestätigt, dass der Bundespräsident den Winterspielen fernbleiben wird. Sie sagte, das sei aber keinesfalls als Boykott zu verstehen . Auch frühere Staatsoberhäupter hätten auf den Besuch von Winterspielen verzichtet. Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte die Absage Gaucks dagegen nicht kommentieren . Die Entscheidung, ob Merkel nach Sotschi fahre, sei noch nicht getroffen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert .

Russland steht unter anderem wegen seines Anti-Homosexuellen-Gesetzes und wegen der Unterdrückung der Opposition und Pressefreiheit international in der Kritik.