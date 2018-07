Düsseldorf (AFP) Der Chef der Deutschen Telekom, René Obermann, hat die Bundesregierung und die EU-Kommission in der NSA-Abhöraffäre aufgefordert, sich gegenüber den USA stärker für die Einhaltung von Datenschutzstandards einzusetzen. "Die Spitzeleien haben das Vertrauen in zwei Grundpfeiler unserer Gesellschaft, die freie Kommunikation und die Privatsphäre, erschüttert", sagte Obermann dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Die Spionageaktivitäten des US-Geheimdienstes seien "sogar demokratiegefährdend", fügte er hinzu. Die Untätigkeit der in Berlin und Brüssel Verantwortlichen sei nicht hinnehmbar.

