Brüssel (dpa) - Deutschland liegt beim Lohngefälle zwischen Männern und Frauen auf dem zweitletzten Platz in Europa. Frauen verdienten demnach rund ein Fünftel weniger als Männer. Das geht aus einem Bericht hervor, den die EU-Kommission in Brüssel vorlegte. Die Zahlen sind mehrheitlich aus dem Jahr 2011. Im EU-Durchschnitt betrug die Gehaltslücke 16,2 Prozent. Die geringsten Lohnunterschiede müssen Frauen in Slowenien hinnehmen, die größte Lücke klafft in Estland.

