Kiew (dpa) - Nervenkrieg in der Ukraine: Die proeuropäische Opposition um Boxweltmeister Vitali Klitschko hat das Regierungsviertel in Kiew mit Barrikaden blockiert. Die Staatsmacht antwortete mit Sondereinheiten im Stadtzentrum. Morgen läuft ein Ultimatum der Behörden ab. Sie fordern, dass Regierungsgegner besetzte Gebäude in der Millionenmetropole räumen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton will von morgen an in Kiew zwischen den verfeindeten Lagern vermitteln.

