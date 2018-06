Los Angeles (dpa) - Bei einer Trauerfeier haben tausende Menschen des vor einer Woche bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommenen Hollywood-Stars Paul Walker gedacht.

Die Trauernden versammelten sich am Sonntag nach US-Medienberichten an der Stelle nördlich von Los Angeles, an der Walker am vergangenen Wochenende im Alter von nur 40 Jahren bei einem Unfall mit einem Sportwagen gestorben war.

Viele waren von weit entfernt gekommen und legten Blumen, Kerzen und Plakate nieder. Die Gedenkfeier war von Fans über das Internet organisiert worden. Walker war vor allem als Star der Erfolgs-Kinoreihe "Fast & Furious" bekannt geworden.