Paris (AFP) Zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wird der französische Schauspiel-Star Gérard Depardieu in Paris wieder auf einer Theaterbühne stehen: Der 64-Jährige werde in dem Stück "Love Letters" im Théâtre Antoine in acht Aufführungen vom 4. bis 11. Januar spielen, teilte die Bühne am Montag mit. Depardieu hatte in Frankreich in den vergangenen Monaten vor allem wegen einer Trunkenheitsfahrt sowie wegen seiner Auseinandersetzung mit der sozialistischen Regierung um die Reichensteuer Schlagzeilen gemacht.

