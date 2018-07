Paris (AFP) An der Trauerfeier für den verstorbenen früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela am Dienstag in Johannesburg wird Frankreichs Staatschef François Hollande gemeinsam mit seinem konservativen Vorgänger Nicolas Sarkozy teilnehmen. Die beiden würden aber in getrennten Flugzeugen mit ihren jeweiligen Delegationen anreisen, hieß es am Montag in Paris aus dem Umfeld von Hollande. Dies ist der erste gemeinsame Auftritt von Hollande und Sarkozy seit dem Wahlkampf 2012, in dem sie sich eine erbitterte Auseinandersetzung geliefert hatten.

