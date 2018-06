Braunschweig (SID) - Nach seinem am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Berlin (0:2) erlittenen Nasenbeinbruch wird Abwehrspieler Ermin Bicakcic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Braunschweig am Donnerstag operiert und fällt für die Partie der Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg aus. Kapitän Deniz Dogan zog sich im Duell der Aufsteiger eine Hüftprellung zu.