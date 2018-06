London (SID) - Zu den im Zuge des Manipulationsskandals in England am Wochenende festgenommenen sechs Personen gehört auch D.J. Campbell von den Blackburn Rovers. Das gab der Klub aus der zweitklassigen Football League Championship am Montag offiziell bekannt. Weitere Angaben zu der Angelegenheit machte der Verein nicht. Der 32 Jahre alte Stürmer Campbell spielt seit Saisonbeginn für die Rovers.

Die National Crime Agency (NCA) hatte am Wochenende auf den Tipp eines Undercoverjournalisten der Sun on Sunday reagiert und insgesamt sechs Personen festgesetzt. Der Reporter hatte sich nach eigenen Angaben mit dem früheren Premier-League-Spieler Sam Sodje getroffen. Der Nigerianer habe dabei behauptet, einen Zweitligaakteur mit 30.000 Pfund (rund 36.000 Euro) bestochen zu haben, um eine Gelbe Karte zu provozieren. Ob der 34-Jährige einer der Verhafteten ist, wurde allerdings nicht bekannt.

Im Februar hatte Sodje im Spiel des FC Portsmouth gegen Oldham Athletic in der drittklassigen League One eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit bekommen. Nach Informationen der Sun on Sunday soll er dafür 70.000 Pfund (rund 83.500 Euro) erhalten haben.

Ein Sprecher des Vereins zeigte sich schockiert: "Sollte das stimmen, macht es uns sehr traurig. Das greift die Integrität des Sports an." Am Donnerstag waren bereits zwei Fußballer des Sechstligisten FC Whitehawk von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Michael Boateng und Hakeem Adelakun müssen sich am 11. Dezember vor einem Gericht in Birmingham verantworten.

In der Woche davor waren Chann Sankaran (33) aus Singapur und Krishna Sanjey Ganeshan (43), der die Staatsbürgerschaften aus Singapur und Großbritannien besitzt, wegen Verschwörung und Betrugs angeklagt worden. Die beiden mutmaßlichen Mitglieder der Wettmafia sollen an Spielmanipulationen vom 1. bis 26. November dieses Jahres beteiligt gewesen sein.