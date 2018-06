München (SID) - Kapitän Philipp Lahm steht Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Manchester City wieder zur Verfügung. "Er ist bereit. Er hat zwei Tage sehr gut trainiert", sagte Trainer Pep Guardiola am Montag. Lahm (30) hatte wegen einer Oberschenkelzerrung zuletzt in der Liga gegen Braunschweig und Bremen sowie im Pokal gegen Augsburg gefehlt.

Leicht angeschlagen ist dafür Mario Götze. Der 21-Jährige fehlte im Abschlusstraining wegen einer Oberschenkelprellung, soll aber gegen die Engländer wieder bereit sein. "Wir werden sehen, aber ich bin optimistisch", meinte Guardiola, der auf Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber verzichten muss.