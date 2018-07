Zürich (SID) - Sieben deutsche Fußball-Nationalspieler dürfen sich Hoffnungen machen, in der "Mannschaft des Jahres 2013" des Weltverbandes FIFA zu stehen. Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger vom Triple-Gewinner Bayern München stehen ebenso auf der 55 Namen umfassenden Liste, die die FIFA am Montag komplett veröffentlichte, wie Mats Hummels und Marco Reus von Borussia Dortmund sowie England-Legionär Mesut Özil (FC Arsenal).

Aus der Bundesliga wurden überdies nominiert: Die Bayern-Profis Franck Ribéry, Arjen Robben, Dante, Mario Mandzukic und David Alaba sowie der Dortmunder Robert Lewandowski. Die "Mannschaft des Jahres 2013" wird auf der World Player Gala in Zürich am 13. Januar verkündet. Im vergangenen Januar stand kein deutscher Profi in dieser Auswahl.