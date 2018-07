Hamburg (SID) - Kapitän Rafael van der Vaart hat nach seiner Pause aus persönlichen Gründen wieder das Training beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV aufgenommen. Am Montag absolvierte der niederländische Nationalspieler, der beim Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg (0:1) gefehlt hatte, eine individuelle Einheit an der Arena im Hamburger Volkspark. Am Dienstag soll er ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Ich denke, dass mir das Training mit der Mannschaft gut tun wird, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen", wird van der Vaart auf der Klub-Homepage zitiert.