London (AFP) Bei einem Krippenspiel in Großbritannien wird das Mädchen, das in der Rolle der Mutter Jesu auf einem Esel reiten soll, als Kopfbedeckung einen Helm tragen anstelle des für Maria typischen Tuchs. "Wir wurden gebeten, dem Kind, das auf einem Esel reitet, aus Sicherheitsgründen einen Helm aufzusetzen", sagte Mark Barrett, der das Krippenspiel für eine Kirchengemeinde in Neath im Westen von Wales organisiert, der Zeitung "Daily Mail" vom Montag. "Man muss berücksichtigen, dass das Kind auf einer öffentlichen Straße auf einem Esel sitzen wird."

