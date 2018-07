Hamburg (SID) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg ist für seinen Triumph in der Champions League von der Stadt Hamburg mit dem "Ehrenpreis für hervorragende sportliche Erfolge 2013" ausgezeichnet worden. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb erhielt die Auszeichnung der Behörde für Inneres und Sport im Rahmen eines Senatsempfangs am Montagabend im Hamburger Rathaus. In der Kategorie Einzelsport ging der Preis an den Hochseesegler Jörg Riechers.