Wiesbaden (dpa) - Die Geschäfte des deutschen Handwerks ziehen erstmals seit mehr als einem Jahr wieder an. Im dritten Quartal 2013 stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

In den vorangegangenen fünf Quartalen war der Umsatz gesunken. Die Zahl der Beschäftigten sank trotz der Belebung der Handwerkskonjunktur um 1,0 Prozent.

"Die Betriebe arbeiten mit Hochdruck daran, die witterungsbedingten Umsatzausfälle zu Jahresbeginn aufzuholen, vor allem am Bau", erklärte der Generalsekretär des Zentralverbandes des deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke.

Im Sommer habe die Handwerkskonjunktur Fahrt aufgenommen. Dennoch machte der ZDH ein Fragezeichen hinter die Prognose für 2013. "Ob die Verluste des ersten Halbjahres aufgefangen und bei den Umsätzen eine schwarze Null erreicht werden kann, bleibt jedoch fraglich", erklärte Schwannecke.

Das stärkste Umsatzplus verzeichnete im dritten Quartal das Gesundheitsgewerbe (plus 4,8 Prozent), die geringsten Zuwächse erzielte das Kraftfahrzeuggewerbe (plus 0,8 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich im Lebensmittelgewerbe (minus 3,4 Prozent) am stärksten. Im Gesundheitsgewerbe fiel der Rückgang am geringsten aus (minus 0,1 Prozent).

