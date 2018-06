Monaco (dpa) - Hollywood-Star Leonardo DiCaprio will als Teilhaber eines Rennstalls in die neue Formel E einsteigen. Der 39 Jahre alte Schauspieler ist Mitbegründer des Teams Venturi.

Der in Monaco ansässige Rennstall bemüht sich Angaben vom Montag zufolge um die nötige Lizenz beim Automobil-Weltverband FIA und würde dann als zehntes und letztes Team das Feld der innovativen Serie komplettieren. In der Serie gehen elektrisch angetriebene Autos an den Start.

Das Engagement von DiCaprio kommt nicht völlig überraschend, da er im Umweltschutz sehr aktiv ist. Das erste Rennen der Formel E wird am 13. September 2014 in Peking ausgetragen.