Riad (AFP) Saudi-Arabien baut in den kommenden Jahren eine umfangreiche DNA-Datenbank zur Erforschung chronischer Krankheiten auf, die in dem Golfstaat häufig vorkommen. Innerhalb von fünf Jahren sollten 100.000 DNA-Sätze von kranken und gesunden Saudiarabern entschlüsselt werden, teilte die an dem Vorhaben beteiligte US-Firma Life Technologies mit. Mit diesen Daten sollten dann "die Gründe für in Saudi-Arabien verbreitete schwere Krankheiten indentifiziert" werden, sagte der zweite Vize-Regierungschef Prinz Mokrin bin Abdul Asis am Sonntag bei der Einweihung des federführenden Forschungszentrums.

