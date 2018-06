Oslo (AFP) Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), die am Dienstag den Friedensnobelpreis erhält, will das Preisgeld in eine eigene Auszeichnung stecken. "Natürlich werden wir dem Friedensnobelpreis keine Konkurrenz machen", sagte der OPCW-Direktor Ahmet Üzümcü am Montag in Oslo. "Es wird ein bescheidener Preis sein zur Unterstützung derjenigen, die ebenfalls unsere Ziele verfolgen."

