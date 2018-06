Ankara (AFP) Die türkische Polizei jagt Kunstwerken im Wert von rund 20 Millionen Euro nach, die in den vergangenen Jahren aus einem staatlichen Kunstmuseum in Ankara gestohlen wurden. Gefahndet werde nach etwa 40 Gemälden, berichteten türkische Medien am Montag. Die Ermittler befürchteten, dass viele der Kunstwerke an Sammler verkauft worden seien. Vergangene Woche waren den Berichten zufolge etwa 30 weitere gestohlene Kunstwerke bei einer Razzia in Istanbul entdeckt worden.

