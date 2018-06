Kiew (AFP) Die brutalen Polizeieinsätze gegen die Demonstranten auf dem Maidan-Platz in Kiew sind den ukrainischen Fernsehzuschauern nicht verborgen geblieben, das Fernsehen des Landes zeigte die Übergriffe in erstaunlicher Offenheit. Für den umstrittenen Präsidenten Viktor Janukowitsch ein Grund zur Sorge: Denn die Botschaft hinter der bislang objektiven Berichterstattung der ukrainischen Medien könnte sein, dass er den Rückhalt der alten Oligarchen verliert, die über die Medien gebieten. Noch bleiben die Wirtschaftsmagnaten der Ukraine allerdings in der Deckung.

