Ennepetal (dpa) - Bei einem gemeinsamen Saunagang nach einer Nikolausfeier sind drei Arbeitskollegen in Nordrhein-Westfalen aus bislang ungeklärter Ursache gestorben. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Toten sollen morgen obduziert werden. Die Leichen der Männer waren gestern in einer Privatsauna in einem Haus in Ennepetal gefunden worden.

