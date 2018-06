Beirut (AFP) Nach dem gehäuften Auftreten von Kinderlähmung in Syrien haben die Weltgesundheitsorganisation WHO und das UN-Kinderhilfswerk Unicef eine Impfkampagne für 23 Millionen Kinder im Nahen Osten gestartet. Wie die beiden UN-Organisationen am Montag mitteilten, werden die Impfungen in Ägypten, dem Irak, Jordanien, Libanon, den Palästinensergebieten, Syrien und der Türkei vorgenommen. Hunderttausende Syrer waren vor den Kämpfen in ihrer Heimat in die Nachbarländer Libanon, Jordanien, Türkei und Irak geflüchtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.