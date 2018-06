Arlington (AFP) Mossamat Jhumu hat im Lotto gewonnen. Die 39-Jährige jubelt jedoch nicht über Geld - sondern über kostenlose medizinische Versorgung. Mit etwa hundert anderen Menschen wartet die Schwesternhelferin an einem Herbstmorgen geduldig in der Kälte, bis die Arlington Free Clinic in einem Vorort von Washington ihre Türen öffnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.