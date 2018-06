Washington (AFP) Der Mars-Rover Curiosity hat auf dem Roten Planeten erstmals Spuren eines früheren Sees gefunden. Bohrungen und chemische Analysen deuteten darauf hin, dass in dem Frischwassersee einst die Bedingungen für mikrobielles Leben bestanden, schrieben Wissenschaftler in einem am Montag in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichten Bericht. Demnach fanden sich in dem Gestein Spuren von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, die optimale Bedingungen für einfache Lebewesen stellen würden.

