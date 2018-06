Washington (AFP) Die USA beteiligen sich mit Transportflugzeugen am internationalen Militäreinsatz in der Zentralafrikanischen Republik. Das Pentagon teilte am Montag in Washington mit, dass das US-Militär etwa 850 Soldaten der Afrikanischen Union (AU) von Burundi in das Einsatzgebiet bringen werde. Dafür würden zwei Flugzeuge vom Typ C-17 bereitgestellt. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel habe die Entscheidung nach einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian getroffen, der um eine "begrenzte" Unterstützung durch die USA gebeten hatte.

