Caracas (AFP) Bei den Kommunalwahlen in Kolumbien hat die Sozialistische Partei (PSUV) von Präsident Nicolás Maduro in den meisten Städten gewonnen. Die beiden größten Städte des Landes, Caracas und Maracaibo, werden allerdings auch künftig von der konservativen Opposition regiert, wie die in der Nacht zum Montag bekanntgegebenen Auszählungsergebnisse zeigen.

