Bei gewaltsamen Plünderungen als Folge von Polizisten-Streiks in Argentinien sind bislang zehn Menschen getötet worden. In den nördlichen Provinzen Chaco und Jujuy wurden insgesamt fünf Menschen getötet, unter ihnen ein Polizist. Drei weitere Tote wurden aus der Provinz Tucumán gemeldet. Bereits am Wochenende war bei Plünderungen und Ausschreitungen in der Stadt Concordia in der nördlichen Provinz Entre Ríos ein Mensch ums Leben gekommen. In der Provinz Buenos Aires erstickte der Inhaber eines Ladens, nachdem Plünderer Feuer gelegt hatten.

Die Polizei Concordias hatte am Sonntag teilweise gestreikt, um mehr Gehalt zu fordern. Südlich von der Hauptstadt Buenos Aires kam es zu Plünderungen, auch hier war ein Teil der Polizei wegen der Forderung nach einer drastischen Gehaltserhöhung in den Streik getreten.

Kabinettschef Jorge Capitanich bezeichnete am Montag die Polizeiproteste in mehreren Provinzen als Erpressung und deutete an, die Plünderungen könnten geplant worden sein. Die Zentralregierung hat zur Beruhigung der Lage Gendarmerieeinheiten in die Eskalationsgebiete geschickt.