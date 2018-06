Berlin (SID) - Der Basketball-Pokalsieger Alba Berlin muss im Eurocup-Duell bei Gravelines Dünkirchen am Dienstag (20.00 Uhr) auf Topscorer David Logan (30) verzichten. Der US-Guard laboriert an einem Reizzustand im linken Knie. Die Verletzung hatte Logan am Sonntag im Bundesliga-Topspiel bei den Brose Baskets Bamberg (69:73) erlitten, als er einen Schlag auf das Gelenk bekam. Ob Logan am Samstag (19.00 Uhr) gegen TBB Trier auflaufen kann, ist fraglich.

Dagegen kann Alba-Coach Sasa Obradovic wieder auf den Center Leon Radosevic (23) zugreifen. Der Kroate hat seine Grippe auskuriert.