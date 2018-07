São Paulo (AFP) Der frühere brasilianische Präsident Juscelino Kubitschek ist 1976 nach den Erkenntnissen einer Untersuchungskommission ermordet worden. Es gebe aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse "keinen Zweifel" daran, dass Kubitschek am 22. August 1976 zum "Opfer einer Verschwörung" geworden sei, sagte der Vorsitzende der Kommission, Gilberto Natalini, am Dienstag vor Journalisten in Sao Paulo.

