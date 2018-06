Potsdam (AFP) Der frühere Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) will sich aus der Politik zurückziehen und sich bei der Landtagswahl im September 2014 nicht erneut um ein Landtagsmandat bewerben. Platzeck wolle sich stattdessen im Vorstand der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Ost- und Mitteleuropa engagieren, sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Kralinski am Dienstag am Rande einer Fraktionssitzung in Potsdam.

