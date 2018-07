Berlin (AFP) Union und SPD wollen der Opposition im Bundestag etwas mehr Redezeit einräumen, um deren Stellung im Parlament zu stärken. Linke und Grüne sollen abweichend von der bisherigen Praxis in allen Debatten mehr als 25 Prozent der gesamten Redezeit bekommen, wie Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag mitteilte. In Ausnahmefällen sollten es sogar 32 Prozent sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.