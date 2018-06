Berlin (AFP) Das Bundeswirtschaftsministerium hat mit "Bedauern" auf die Pläne des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS zur Streichung von 5800 Stellen reagiert. Der geplante Stellenabbau müsse "so behutsam und sozialverträglich wie möglich" erfolgen, erklärte das Ministerium am Dienstag in Berlin. Der Stellenabbau dürfe "nicht einseitig zu Lasten deutscher Standorte" erfolgen, erklärte das Ministerium weiter und hob hervor, dass EADS von "direkten und indirekten Fördermaßnahmen des Bundes" profitiert habe und weiter profitiere.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.