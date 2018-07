Karlsruhe (AFP) Deutschlands erfahrenster Terroristenjäger tritt ab. Rainer Griesbaum, der Leiter der Terrorismusabteilung bei der Bundesanwaltschaft, wurde am Dienstag feierlich in den Ruhestand verabschiedet, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Generalbundesanwalt Harald Range würdigte Griesbaum als "erfahrensten Altmeister" und "Nestor der deutschen Terrorbekämpfung". Griesbaum habe sich "um die Sicherheit in Deutschland und um die Bundesanwaltschaft in besonderem Maße verdient gemacht".

