Berlin (AFP) Deutschland hat das Ziel, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren, knapp erreicht. Die Quote der Forschungsaufwendungen stieg auf 2,98 Prozent der Wirtschaftsleistung, teilte der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft am Dienstag in Berlin mit. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht damit das bereits zum Jahr 2010 angestrebte Lissabon-Ziel erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.