Hamburg (AFP) Schauspieler Richard Armitage ist während der Dreharbeiten zum zweiten Teil der "Hobbit"-Trilogie unerlaubt in die Berge geflohen. "An den Wochenenden bin ich manchmal heimlich Ski gefahren", sagte der 42-Jährige, der in "Der Hobbit - Smaugs Einöde" den Zwergenanführer Thorin spielt, der Zeitschrift "Cinema". Aus Versicherungsgründen wären ihm die Skiausflüge kaum erlaubt worden.

