Panaji (AFP) In dem indischen Urlaubsparadies Goa ist eine deutsche Urlauberin vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 33-Jährige am Montagabend in einem Gästehaus missbraucht. Ein der Tat verdächtiger Yoga-Lehrer der Frau sei am Morgen am Flughafen von Goa festgenommen worden, als er abreisen wollte, sagte Polizeiinspekteur Tushar Vernekar der Nachrichtenagentur AFP.

