Berlin (AFP) Der geschäftsführende Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat Sicherheitskräfte und Regierung in der Ukraine zum Schutz der proeuropäischen Demonstranten aufgerufen. Bei den Protestierenden auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Kiew seien ein "europäischer Geist" und ein "Bekenntnis zu Europa" zu spüren, sagte Westerwelle am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das darf nicht unterdrückt werden, das muss entfaltet werden", fügte er hinzu.

