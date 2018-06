Berlin (AFP) Eine weltweite Initiative von Schriftstellern hat vor dem Hintergrund des NSA-Spähskandals einen Aufruf gegen die Überwachung durch Regierungen und Konzerne veröffentlicht. Die Petition mit dem Titel "Die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter" erschien am Dienstag in mehr als 30 internationalen Zeitungen. Die Namen der 562 Unterzeichner lesen sich wie ein Who is Who der Literatur. Es unterzeichneten fünf Literatur-Nobelpreisträger, darunter der Deutsche Günter Grass.

